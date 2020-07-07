Korkup kaçan da var. Umursamayıp devam eden de. Trafikte her yıl binlerce sokak hayvanı hayatını kaybediyor. Peki, aracıyla bir hayvana çarpan sürücü ne yapmalı?

Sigorta Uzmanı Deniz Arslan, "Sokak hayvanlarına çarptığınızda lütfen çekinmeyelim trafik sigortası bunun tüm masraflarını karşılıyor. İlk yapılması gereken olayı fotoğraflamak. olayı polis ya da jandarmaya bildirmek. "Ben bir hayvana çarptım kaza yerini terk etmeliyim" deyip tutanak tutturup veterinere gitmeliyiz tedavi giderleri karşılanıyor.

Sürücünün şoka girdiği durumlarda görgü tanığı üçüncü kişiler de gerekli işlemleri tamamlayıp hayvanı veterinere götürebilir.

Arslan, "Yoldan geçerken böyle bir kaza görüğümüzde işleme dahil olabiliriz. Anında orayı fotoğraflandırıp taksi çevirip hayvanı veterine götürmeliyiz. Ne yapıldığına dair yapılan işlmele ilgili rapor alıyoruz. Ödemeyi yaptıktan sorna sigorta şirketine bunu gönderiyoruz." bilgilerini verdi.

Ancak sahipli hayvanlarda süreç farklı işliyor.

Arslan, "Önce kusur belirlemeli hayvan sahibi mi sürücü mü eğer sürücüyse direkt sigorta karşılıyor eğer hayvan kusurluysa bu karşınlanmıyor." dedi.

Sigorta şirketinin veteriner masrafını ödemeyi reddetmesi durumunda konu yargıya taşınabiliyor.