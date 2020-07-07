Aydın'da yaşayan Samet Öztürk'ün hayatı, geçirdiği bir diş rahatsızlığı sonrasında kabusa dönüştü. Çene kemiğinde ortaya çıkan tümör, yüzünün yarısını kapladı. İki yıl boyunca aynalara küstü, eve kapandı. Genç adam, sağlığına Ankara Şehir Hastanesi'nde kavuştu. Bacağından alınan kemik ve doku nakli ile yeni yüzüne kavuştu.

Çene kemiğinde çıkan tümör, yüzünün yarısını kapladı. Aydın'da yaşayan 20 yaşındaki Samet Öztürk'ün hayatı iki yıl boyunca kabusa döndü.

"Aynaya bakamıyordum"

Yüz nakli yapılan Samet Öztürk, "Arkadaş ortamı olarak beni çok etkiled. Sosyal olarak, en son evden çıkmamaya başladım. Kendimi bilgisayar oyunlarına verdim. Ben aynaya bakamıyordum baktığımda da kendimi göremiyordum." diye yaşadıklarını dile getirdi.

Hastane hastane gezdi. Ancak, riskli olduğu gerekçesiyle başvurduğu sağlık kuruluşlarından geri çevrildi. Çareyi, Ankara Şehir Hastanesi'nde buldu. Üç doktor girdi ameliyatına. Sekiz saat süren başarılı operasyona imza atıldı.

Ankara Şehir Has. Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, "Göz altından itibaren çenenin altına ve boyna kadar ciddi bir yayılım vardı. Biz böyle bir kanseri şu ana kadar görmedik. İlk etapta kitleyi çıkardık. Sinirlerine zarar vermedik konuşabiliyor, gülebiliyor. Kaslarını da almamıza rağmen sıkıntı olmadı." dedi.

Samet Öztürk, bu süreçte en büyük desteği eşinden gördü.

Öztürk'ün eşi de, "İyileşeceğini söylüyordum o inanmıyordu korkuyordu. Ben yanındayım sürekli elini tuttum ve bırakmadım hiçbir zaman. En sonunda burada bulduk çareyi mutluyuz şu anda." ifadelerini kullandı.

Genç adam, bacağından alınan kemik ve doku nakli ile yeniden aynalarla barıştı.