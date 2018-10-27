Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Demir ustası Turgut Vanlı, çeşitli illerden satın aldığı hurda tren raylarını ateşte işledikten sonra tarım aleti yapıyor.

Van Küçük Oto Sanayi Sitesi'nde yarım asırdan fazla bir süredir demircilik yapan Vanlı, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yaşatmanın mücadelesini veriyor.

Çeşitli illerde hurdaya ayrılan tren raylarını satın alarak kente getiren Vanlı, ateşte dövdüğü demirlere yeniden şekil vererek, pulluk, orak, kültivatör, römork ve tırpan gibi tarım aletleri üretiyor.

Tren ulaşımında kullanılan malzemenin sağlam olması nedeniyle rağbet gören tarım aletleri, bölgedeki birçok çiftçi tarafından satın alınıyor.

"Raylardan yapılan tarım aletleri sağlam oluyor"

Vanlı, 63 yıldır demiri döverek işlediğini, işletmesinde şimdiye kadar 50'nin üzerinde eleman yetiştirdiğini söyledi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokul döneminde çalışmaya başladığını anlatan Vanlı, "Yetiştirdiğim çırakların hepsi kendi iş yerlerini açtı ve şu anda ekmeklerini kazanıyor. Bazıları memur ya da diğer işlerle uğraşırken, birçoğu ise esnaflık yapıyor" dedi.

Vanlı, demir dövmenin zor bir iş olduğunu, şimdi makineler sayesinde bu işin daha kolay yapıldığını belirtti.

"Yeni demirciler yetişmiyor"

Eskiden demiri keskiyle kestiklerini ve balyozla dövdüklerini söyleyen Vanlı, şöyle konuştu:

"Bütün her şey kol gücüyle yapılıyordu. Şimdi makineler var. İşler eskiye göre daha kolay. İnsanlar rahat işlere alıştı. Bu yüzden artık bu mesleği yapmıyor ve yeni demirciler yetişmiyor. Çıraklar bu işe sempati duymuyor. Mesleğin kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin birçok ilinden aldığımız tren raylarındaki eski demirleri burada yeniden işliyoruz. Kullanım süresi dolmuş bu demirlerin geri dönüşümüyle tarım aletleri yapıyorum. Rayları yeniden işliyorum. Demir sağlam olduğu için tarım aletleri de çok sağlam oluyor."

"Raydan yapılan tarım aletleri ilgi görüyor"

Küçük Oto Sanayi Sitesi Başkanı Muhittin Yıldızbaş da Vanlı'nın sanayi sitesinin en eski esnaflarından olduğunu söyledi.

Eski ağır işleri yapan ustaların yaşlanması ve kol gücünün yerini makinelerin almasıyla demircilik gibi mesleklerin de yok olmaya yüz tuttuğunu vurgulayan Yıldızbaş, "Ahilik ustası dediğimiz bu ustalar artık teknolojiye yenik düşüyorlar. Teknoloji bu meslekleri etkiledi. Burada artık çıraklar yetişmiyor. 14-15 yaşında buraya gelen çocuklar artık bu ağır işleri yapmıyor. Ustamızın yaptığı aletler sağlam olması nedeniyle rağbet görüyor. Çevre illerdeki çiftçiler buraya gelerek ustamızın yaptığı aletlerden satın alıyor. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.

Kaynak: AA