Antalya'da farklı milletlerden doğaseverler yağmur altında yürüdü

Parkur, farklı yerlerden doğa yürüyüşü gruplarını Antalya Akseki'de buluşturdu.

Doğaseverler, dağ yürüyüşünde 20 kilometre yürüdü.

Doğaseverlerden Harun Çınar, "Manavgat Alanya Konya'nın ilçesi Seydişehir ve artı İstanbul'dan arkadaşlarımız dostlarımız geldi grup halinde geldiler" dedi.

8 saat yürüdüler

Farklı milletlerden doğaseverler birlikte 8 saat yürüdü.

Doğaseverler, "Yerli ve yabancı olarak katıldık biz. Yani 6 millet var. Almanı, Hollandalısı, Finlandiyalısı, İsveçli, Norveçlisi ve Türk arkadaşlarımızla beraberiz" dedi.

Yağmur, doğaseverleri durdurmadı.

Güzel bir yürüyüş olduduğunu belirten doğaseverler, şunları söyledi:

"Yağmur da zaten bunun rengiydi, yağmur olmasaydı bu kadar güzel olmazdı diye düşünüyoruz."

Yürüyüşü tamamlayan 80 kişiye sertifika verildi.

Kaynak: TRT Haber

Parkur farklı yerlerden doğa yürüyüşü gruplarını buluşturdu.

Parkur farklı yerlerden doğa yürüyüşü gruplarını buluşturdu.