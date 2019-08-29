Islah çalışmalarıyla yerli tohum çeşitlerini Türk tarımına kazandırdılar. Patates üretiminde toprağa bağımlılığı azaltmak için önemli mesafe katedildi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, seralarda hayata geçirdiği topraksız tarım sistemiyle üretimi 25 katına çıkardı.

Uzmanların yoğun mesai harcadığı sistemde, patatesin kökleri kapalı bir alanda asılı kalıyor. Özel besin solüsyonu belli aralıklarla köklere püskürtülüyor. Sürekli kontrol edilen köklerdeki mini yumrular istenilen büyüklüğe ulaştığında hasat ediliyor.

Üretim kapasitesi yüzde 85 artıyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, topraksız tarım sayesinde hem tohumluk maliyetini düşürdüklerini hem de çiftçiler için daha fazla yumru elde ettiklerini söylüyor.

Klasik yöntemlerle bir saksıda ortalama 6 yumru elde edilebiliyor. Niğde'deki seralarda ise, bir kökten yaklaşık 150 patates tohumluğu elde etmek mümkün. Topraksız tarım sayesinde üretim kapasitesi yüzde 85 oranında artıyor.

Çiftçiler yetiştirilen tohumlukları, 2020 yılından itibaren üretimde kullanmaya başlayacak.

Haber: Sema Tekeli