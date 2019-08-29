Hız, denge, adrenalin...

Biraz da cesaretiniz varsa, bu heyecan tam size göre. Kayakla atlama, Türkiye'de yeni gelişen spor dallarından. 2011'de Erzurum'da hizmete giren atlama kuleleri, bu spora ilgiyi artırdı. Kentin yeni simgelerinden olan kuleler, yılın 11 ayı faaliyette.

Türkiye'nin tek, Avrupa'nın sayılı atlama kulelerinde sadece kışın değil, yazın da antrenmanlar sürüyor. Açılan kurslarda geleceğin yıldızları yetişiyor.

Antrenör Bilal Albayrak, suni çimlerin işin içine girmesi ve sürekli ıslatılması ile sporun yaz kış yapılabildiğini söylüyor.

Tesis, yabancı sporculara da açık. Gürcistan'dan gelen 7 kişilik ekip, Türk sporcularla birlikte çalışıyor. Atlama kulelerinde yaz dönemi antrenmanları, Kasım'a kadar sürecek.

Haber: Mustafa Birdir

Kurgu: Mustafa Akyürek