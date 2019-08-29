Bolu'da yaşayan emekli 62 yaşındaki İsmail Candan, özel sektörden emekli olduktan sonra gittiği Yaşlı Sağlığı Merkezinde arkadaşının yönlendirmesiyle 3 yıl önce mozaik sanatına merak sardı.

Burada kendisine yaklaşık 20 metrekarelik alan tahsis edilen Candan, binlerce cam parçasını büyük emek ve sabırla bir araya getirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

"Maddi bir beklentim yok"

İsmail Candan, 7 yıl coğrafya öğretmenliği yaptıktan sonra bu mesleği bırakarak çalışmaya başladığı özel sektörden 13 yıl önce emekli olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra yaşıtlarıyla buluşmak, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak için bu işe başladığını anlatan Candan, "İlk çalışmalarım başarılı olunca tasarımlar yapmaya ve sonuçlarını almaya başladım. Yaklaşık 22 mozaik ve 25'e yakın da ahşap yakma tekniğiyle yaptığım eserim var. Yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. Öncesinde sanatla ilgili bir geçmişim bulunmuyor" dedi.

Candan, eserlerin yapım süresinin farklılık gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kahveci Güzeli eserini 6-7 ayda tamamladım. Mısır hiyeroglifi çalışmamı tamamlamam bir yılımı aldı. Uzun ve sabır gerektiren bir çalışma sonucu eserler ortaya çıkıyor. Gün boyunca yaptığım eserleri akşam eve götürüyorum. Büyük ekranda bakıyorum. Hatası varsa onları not alıyorum ve ertesi gün o eseri yeniden düzenliyorum."

Sergi açmak istiyor

Candan, zamanını boşa harcamak istemediği için kendisine bu uğraşı edindiğini söyleyerek, eserlerinden maddi bir beklentisinin olmadığını, ilerleyen süreçte sergi açarak elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlamak istediğini vurguladı.

Yaşlı Sağlığı Merkezi, yaşlıların sorunlarını rahatça paylaştıkları, kendi yaş grubu ya da gençlerle buluştukları, resim/ahşap boyama gibi hobilerini gerçekleştirdikleri, sağlıkla ilgili sorunları konusunda bilgi eğitim ve destek aldıkları, televizyon izlemek ve gazete okumak içmek için geldikleri bir hizmet kurumu niteliği taşıyor.

Merkezde gönüllüler ve sivil toplum örgütleri tarafından yaşlıların çeşitli ihtiyaçlarına destek veriliyor.

Kaynak: AA