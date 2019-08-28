Düzce'de mesire alanı işletmeciliği yapan Yusuf Yıldız, aynı zamanda fındık üreticisi. Yıldız, fındık kabuklarının yalnızca yakacak olarak kullanılmasını istemedi. Kabukları yeniden değerlendirmek için farklı bir yöntem buldu.

İşletmeci, fındık kabuklarını tıpkı çay gibi demledi. Ortaya "fındık kabuğu çayı" çıktı.

Yusuf Yıldız, "Fındığı niye yakılıyor diye düşündüm ve kafamda bir tasarı yaptım. Fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demlemek aklıma geldi. Demledim, baktım çay rengi geldi, içtim ve çok güzel oldu" dedi.

Çayını tesise gelen misafir ve müşterilerine ikram etmeye başladı. Ürünün geliştirilmesi için Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş birliği yapıldı.

Kaynak: TRT Haber