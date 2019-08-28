Kutunun içine baktı, yerinde duramadı, bir daha baktı. Çöpten karton ve plastik toplayan çocuk, hayalini kurduğu bisiklete kavuştu.

10 yaşındaki çocuk, kumbarasında para biriktiriyordu. Amacı çok isteği bisikleti alabilmekti.

Yardımseverler, Diyarbakır'da kardeşiyle birlikte karton toplayıp para biriktiren çocuğun hayaline kavuşması için harekete geçti. Sosyal medyada bir araya gelen "Çocuklar Üşümesin" adlı grup bisikleti aldı, büyük bir karton kutuya yerleştirdi. Yanına da küçük paketlerde kalem defter gibi okul malzemeleri koydu. Kutu, çocukların karton topladığı konteynerin yanına yerleştirildi.

Bir süre sonra iki kardeş çöp konteynerinin yanına geldi. Önce konteyneri karıştırdılar, ardından yanındaki büyük kutuyu fark ettiler. Kutuyu açtıklarında ise hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar.

Hediyeleri alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Çocukların o mutluluğu gülüşlerine, gülüşleri ise kameralara yansıdı.

Kaynak: TRT Haber