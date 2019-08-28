Kırıkkale’de hayata geçirilen Akıllı Ambulans Projesi birçok kolaylık sağlıyor.

Tek dokunuşla adres belirleniyor, hastalara en kısa sürede ulaşılıyor. Bu sayede sağlık görevlileri vakit kaybetmeden olay yerine ulaşabiliyor.

Sağlık Otomasyon Sistemi Sorumlusu Özgür Akbal, sistemle ilgili şunları söyledi:

"Vatandaş 112'yi aradığında, Acil Çağrı Merkezi personelleri tarafından çağrı alınıyor. Burada vakalar alındıktan sonra, ilimizde merkez istasyonlarımıza dağıtmış olduğumuz 6 adet tablet bulunuyor. Bu vakalar, sistem üzerinden ekiplere atandığında vatandaşın vermiş olduğu sokak bilgileri tablet üzerinde hedef olarak düşünülüyor."

Sağlık Bakanlığı, projeyi Kırıkkale’nin yanı sıra Bolu, Çanakkale, Kırklareli ve Çankırı olmak üzere 5 ilde daha uygulamaya başlayacak.

Kaynak: TRT Haber