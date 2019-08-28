

Amerika Birleşik Devletleri'nde "opioid" krizi yaşanıyor. Önce, ABD merkezli Johnson &Johnson firması, ürünlerinde opioid maddesi kullandığı için Oklahoma'da 572 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Şimdi de ABD'li ilaç üreticisi Purdue, çok sayıda kişiyi opioid bağımlısı yapmakla suçlanıyor.

Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

Şirkete 2 binden fazla dava açıldı. Talep edilen toplam tazminat tutarı 12 milyar doları buluyor.

Şirketin, uzlaşma bedeli ödeyerek skandalı kapatma çabasında olduğu iddia edildi.

Firma, küresel bir çözüm bulmak için yoğun çaba içinde olduğunu belirtse de uzlaşma bedelleri konusunda yorum yapmadı.

Purdue, ülkede 1999-2017 yılları arasında 400 bin kişiyi bağımlı hale getirmekle suçlanan birçok ilaç firması arasında yer alıyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, ülkede her gün ortalama 130 kişi aşırı dozda ağrı kesici aldığı için hayatını kaybediyor.

Kaynak: TRT Haber

