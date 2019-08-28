Su, vücudumuzda hemen hemen her sistem üzerinde yaşamsal önem taşıyan temel yapıtaşlarımızdan biri. Ama günlük yaşamda su içmeyi sık sık unutuyoruz.

Akıllı telefonlar ise bu eksikliğimizi gideriyor. Artık cep telefonları su içmemizi hatırlatan uygulamalarla dolu. Bu sayede tüketmemiz gereken günlük su miktarını tüketebiliyoruz.

Akıllı telefonlar su içmemizi kolaylaştırıyor

Yaşamsal öneme sahip suyun gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmesi oldukça önemli. Ancak su içmek için susamayı beklemek, iş yoğunluğu ve yoğun ders dönemi gibi sebeplerle gün içinde su tüketimi azalabiliyor.

Bunun önüne geçmek için ise evin çok kullanılan alanlarında ve çalışma masalarında su şişeleri bulundurulabilir.

Ayrıca son zamanlarda akıllı telefonlar için oluşturulan ve belirli saatlerde kişiye su içmesini hatırlatan uygulamalar, gün içerisindeki su tüketiminin arttırılmasına oldukça yardımcı oluyor.

Gün boyu yanımızdan ayırmadığımız telefonlarımıza gelen uyarılar yoğunluğumuza birkaç saniye ara vererek su içmemizi, bu sayede bilişsel performansımızın ve konsantrasyonumuzun artmasını sağlıyor.

“Su kaybı ölüme neden olabilir”

Su tüketiminin neden önemli olduğunu ve ne kadar tüketilmesi gerektiğini Uzman Diyetisyen Ceyda Nur Çakır'a sorduk:

Vücuttaki su miktarı yeni doğmuş bir bebekte yüzde 75 iken, yaşlılıkta yüzde 40’a kadar düşüyor. Sağlıklı yetişkinlerde susuzluk durumunda vücudun denge sistemleri oldukça iyi çalışırken; bebeklerde ve yaşlılarda susuzluğun kontrol edilmesi kritik önem taşıyor.

Vücudumuzdaki suyun yüzde 1’inin kaybı susuzluk hissi ve vücutta ısı dengesinin bozulması gibi durumlar yaratırken, yüzde 8’lik bir kayıp bayılma ile sonuçlanabiliyor. Vücuttaki su kaybı yüzde 20’ye ulaştığında ise ölüm gerçekleşiyor.

“Su içmek yaşamsal önem taşıyor”

Vücutta gerçekleşen tüm kimyasal tepkimeler için suya ihtiyaç duyuluyor. Çakır’a göre su içmek yaşamsal önem taşıyor. Peki, su vücudumuzda neler değiştiriyor?

- Hücrelere oksijen taşıyor,

- Kan basıncının düzenliyor,

- Besinleri sindirerek gerekli organlara taşıyor,

- Kabızlığı önlüyor, böbrek sağlığının korunmasını sağlıyor,

- İştah kontrolü sağlayan su, emziren anneler için salgılanan süt miktarının arttırılmasında da önemli rol oynuyor.

Tüketilen su miktarı kişiye göre değişiklik gösterir

Gün içerisinde tüketilmesi gereken su miktarı kişinin aldığı kalori, fiziksel aktivite düzeyi, yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı hastalık durumu veya hava sıcaklığına göre değişkenlik gösteriyor.

Bununla birlikte genel olarak yetişkin bireyler gün içerisinde alınan kalori başına bir mililitre veya vücut ağırlığı başına 30 mililitre su tüketilmeli. Bu da yaklaşık olarak günde 8-12 bardak arası suya denk geliyor.

Özellikle düzenli egzersiz yapan kişilerde ve profesyonel sporcularda, gebelerde ve emziren annelerde, enfeksiyon veya kabızlık-ishal gibi durumlarda ve yaşlı bireylerde içilen su miktarının artırılması büyük önem taşıyor.

Bebeklere ne zaman su verilmeye başlanmalı?

Bebeklerde ilk 6 ay anne sütü yeterli sıvı alımını sağlamakla beraber 6. ay itibarıyla ek gıdalar ile beraber bebeklere su verilmeye başlanabilir. Bebek ve çocuklar için günlük alınması gereken su miktarı şu şekilde:

6-12 ay= 1-3 bardak

1-3 yaş= 3-4 bardak

4-6 yaş= 4-6 bardak

5-8 yaş= 5-7 bardak

9-13 yaş= 9-10 bardak

Fazla su tüketimi “su zehirlenmesine” neden olabilir

Gün içerisinde fazla su tüketimi, hücrede sıvı dengesinden sorumlu olan sodyumun düşmesine bağlı olarak su zehirlenmesi denilen duruma yol açabiliyor.

Su zehirlenmesinin gerçekleştiği tüketim miktarı net olmamakla beraber günde 8-10 litre su tüketiminin bu duruma yol açabileceği söylenebilir.

Haber: TRT haber