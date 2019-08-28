25 yaşındaki Ömer Aykut, "Yeter ki toplum öğrensin" sloganıyla yola çıktı. Açtığı İngilizce kursu, 7'den 70'e herkesten ilgi gördü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Aykut,

yaz tatilini Kars'ın Akyaka ilçesi Duraklı köyünde geçiriyor. Ömer Aykut, muhtarın da desteği ile köyünde İngilizce kursu açtı.

Kurs öğretmeni Aykut, "Saat 10 ile 12 arası çocuk grubu derslerimiz başladıktan sonra gençlerden de talep gördüm. Gençlerle başladığımız bu yolda baktık ki köyün kadınları, erkekleri, hatta yaşlıları bile katılım sağladı" dedi.

Yeni bir dil öğrenmenin heyecanıyla gelen de vardı, torunu, oğlu için gelen de...

Torunlarıyla kursa katılan yaşlıların dil öğrenme azmi, bir kez daha okumanın yaşı yok dedirtti.

Kaynak: TRT Haber