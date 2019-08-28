Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince birine uydu takip cihazı yerleştirilen 6 yetişkin ile 20 yavru caretta caretta denize bırakıldı.

Muğla’da tedavisi yapılan 6 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları denize bırakılıyor. Detayları @trthaber muhabiri Cemile Nur Kınacı aktardı. pic.twitter.com/S3p1V7k9nt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2019

Aylar süren tedavileri tamamlandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde üreme alanları olan İztuzu plajından denize bırakıldılar. 6 kaplumbağa arasında yüzgeci kopan da vardı, kabuğu yaralı olan da. Yaralı Carettaların rehabilitasyon merkezindeki tedavileri bir yıla yakın sürdü.

Yetişkin deniz kaplumbağalarının aylar sonra denizle buluşmasını vatandaşlar ve turistler meraklı gözlerle izledi. Tuğba adı verilen bir kaplumbağaya da uydu cihazı takıldı. Bu sayede sevimli kaplumbağaların detaylı göç haritası çıkartılacak.

2008 yılından beri, 357 yaralı deniz kaplumbağasından 186’sı bu merkezde hayata tutundu. 16’sının tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber