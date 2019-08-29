Dalgaların üstünde süzülüyorlar, rüzgarla dans ediyorlar. Uçurtma sörfü yapan sporcular, İstanbul'un Kilyos Sahili'nde buluştu. Bu sporun temelinde adrenalin dolu hareketler var. Hırçın dalgalar da işin içine girince ortaya güzel görüntüler çıkıyor.

Uçurtma sörfü sporcusu Uğur İyigün, yaşadıkları heyecanı şöyle anlatı:

"En çok hissettirdiği duygu özgürlüktür herhalde. Uçuyoruz. Rüzgarla istediğimiz yöne gidebiliyoruz, zıplayabiliyoruz. Bizi limitleyen hiçbir şey yok."

Sporcular, yaptıkları hareketlerle denizin üstünde hünerlerini sergiledi. Havadan çekilen görüntülerde, sporcuların ulaştığı yükseklik daha net görüldü.

Kaynak: TRT Haber