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Tek ayak üzerinde ip atlayarak Guinness'e girmeye hak kazandı

Mersin Tarsus Belediyesi'nde görevli 50 yaşındaki Ali Polat, tek ayağını kullanarak bir dakika içerisinde 252 kez ip atlayıp, Guinness Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandı.

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Tek ayak üzerinde ip atlayarak Guinnesse girmeye hak kazandı

Mersin Tarsus Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü personeli Ali Polat, tek ayağı üzerinde bir dakika içerisinde 252 kez ip atladığı anların görüntülerini kaydetti.

'Guinness' rekor sertifikası gönderdi

Video kaydını Guinness'e ulaştıran Ali Polat'a rekor sertifikası gönderildi.

Ali Polat, belediyeye ait atölye bölümünde çalıştığını, rekor kırma başarısını elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Guinness Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandığını belirten Ali Polat, şunları anlattı:

"İp merakı çocukluğumdan itibaren var. İleriki zamanlarda Guinness gözüme çarptı. Farklı yarışmalar oluyordu. Orada yarışanlardan iyi olduğumu fark ettim. Rakipler benim atladığım kadar atlayamıyor. Guinness 250 istiyordu, ben bir dakikada tek ayak üzerinde 252 kez ip atlayıp videosunu Guinness'e gönderdim. Sonuç onaylandı, mutluyum. Şu anda bana en yakın 220 kez ip atlayan var. Rakibimden 32 kez fazla ip atladım."

Kaynak: AA, İHA 

Etiketler: ip atlama, Guinness Rekorlar Kitabı, Ali Polat
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