Hastalarına kısa filmler hazırlamak için yönetmen koltuğuna oturdu

Senaryo eğitimi alan İzmirli hemşire Melihat Özdoğan Ağgül, psikolojik hastalıklara dikkat çekmek amacıyla hazırladığı kısa filmleri hastanenin görsel ekranlarında ve sosyal medyada paylaşıyor.

33 yıldır hemşirelik yapan Ağgül, 2005 yılından bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne geçen yıl görevlendirilen Ağgül, psikolojik tedavi gören hastalarının içinde bulundukları durumu ve tedavi sürecinin önemini anlatmak için kısa film çekme kararı aldı.

Metin yazarlığı eğitimi alan Ağgül, ilk kısa filmini de 2018'de Dünya Şizofreni Günü'nde çekti.

Filmlerde iki mesai arkadaşına rol veren Ağgül, bu yönde 4 kısa film yaptı. Zaman zaman filmlerde kısa rol alan Ağgül hastaları ve mesai arkadaşlarıyla görev yaptığı merkezi anlatan filmi çekmeye hazırlanıyor.

Kısa filmleri hastanenin çeşitli noktalarında bulunan görsel ekranda ve sosyal medyada paylaşan Ağgül, toplumda, psikolojik hastalıklar ile bunların tedavi sürecine yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Mesleğini hobisiyle birleştirmeye çalışıyor

Melihat Özdoğan Ağgül, mesleğini hobisiyle birleştirmeye çalıştığını söyledi.

Film çekmek için kamerayı ilk eline aldığı günü hala unutamadığını belirten Melihat hemşire, "İlk filmim, hayallerime ilk tuğlayı koymamı sağladı. Çok heyecanlandım ama film gösterildiğinde yaşadığım duygu muhteşemdi. Bana Oscar ödülünü almış gibi geldi" dedi.

Hastalarla abla-kardeş gibi olduğunu, kendisini onların yanında yaşam koçu gibi hissettiğini anlatan Ağgül, şunları belirtti:

"Toplumda psikolojik hastalıklarla ilgili yeterince bilgi sahibi olunmadığını düşünüyorum. Hastalarımız zaman zaman kendilerini dışlanmış hissediyor. Esas bu filmlerin çıkış noktası bu. Bu kısa filmleri toplumu psikolojik hastalıklara karşı bilinçlendirmek için çekiyorum. İnsanlar kendi yaşamlarından bir kesiti bu 10 dakikalık filmde görebiliyor."

Ağgül'ün yazıp yönettiği filmlerde rol alan sosyal hizmet uzmanı Eda Ulger Karabuğa, "Hastalar için mesai dışında bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor. Çektiğimiz filmlerin sonunda hastalarımızdan güzel dönüşler aldık. Hastalıkları ancak yaşayanlar bilir, bu nedenle onların gözünden ne yaşadıklarını anlattık" dedi.

Rıza Dağtaş da bir dönem tiyatro eğitimi aldığını, kısa filmlerle farklı deneyim yaşadığını anlatarak, "Rol gereği psikolojik hastalıkları olan kişileri canlandırdım" dedi.

Kaynak:AA