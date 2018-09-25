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Bursa İnegöl ormanlarında tırtıl yoğunluğu

Bursa İnegöl'de ormanlık alanlardaki tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatıldı.

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Bursa İnegöl ormanlarında tırtıl yoğunluğu

Bursa İnegöl-Domaniç karayolu Arapoturağı mevkisindeki ormanlık alandaki ağaçlarda yoğun şekilde tırtıl görülmeye başlandı.

Ormanlık alana yakın yerleşim birimlerinde yaşayanların ihbarı üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, tırtıl yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatırken, araştırma için ekip oluşturuldu.

Bölge sakinlerinden Recep Küpçüoğlu, ormanda bir anda ciddi oranda tırtıl görüldüğünü söyledi.

Küpçüoğlu, ormana çalışmaya geldiklerinde tırtıl ve zarar verdikleri yapraklarla karşılaştıklarını belirtti.

Küpçüoğlu, "Yetkililere haber verdik. Şu an gördüğümüz gibi sürekli yaprak kemiriyorlar, ağaçlara zarar veriyorlar. Geniş bir alanda görülüyor" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: tırtıl, ormanlık alan, İnegöl-Domaniç karayolu Arapoturağı, bursa inegöl
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