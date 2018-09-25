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180 kilo ağırlığındaki Fidan Altın tedavi altına alındı

Hatay'da yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki Fidan Altın, fazla kilolarından kurtulabilmesi için tedavi görecek.

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180 kilo ağırlığındaki Fidan Altın tedavi altına alındı

Hatay Hassa'da yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki Fidan Altın, fazla kilolarından kurtulabilmesi için tedavi altına alındı.

Evinden Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince ambulansla alınan 37 yaşındaki Altın, Hatay Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Altın, aşırı kilolarından kaynaklı şeker, kolesterol ve kalp rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Görevliler tarafından ambulansa bindirilen Altın, "Bir an önce tedavi olarak kilolarımdan ve diğer rahatsızlıklarımdan kurtulmak istiyorum. En kısa zamanda eski sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yetkililer sesimizi duydu çok şükür. Hatay Devlet Hastanesine gidiyoruz. Orada tedavi olacağım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eşi Mustafa Altın da yardım çağrılarının karşılıksız kalmadığını anlattı.

Yardım elini uzatan tüm devlet yetkililerine teşekkür eden Altın, eşinin en kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hatay Hassa, Hatay Devlet Hastanesi, fazla kilo, ambulans
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