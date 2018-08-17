Tecrübeli kasap kurban yatırma tekniğini anlattı

Yozgat'da uzun yıllardır kasaplık yapan Hasan Demirtaş, büyükbaş bir kurbanlığın 6-7 metre sağlam bir iple kolay bir şekilde yatırılacağını söyledi.

Hasan Demirtaş, kurbanlık hayvanı yatırmanın kolay yolu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp, sonra ipi boynun üzerinde, omuz hizasına getirilip göğsünden bir kere doladıktan sonra aynı şekilde sırtından alınıp karın bölgesinden bir daha bağlayıp geriye doğru çekildiğinde hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur, hem de çevresine zarar veremez."

Kaynak: AA