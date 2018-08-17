  • 17 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.148
    EURO 7.058
  • BIST 87834.97
    ALTIN 231.93
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tecrübeli kasap kurban yatırma tekniğini anlattı

Tecrübeli kasap kurban yatırma tekniğini anlattı

Yozgatlı kasap Hasan Demirtaş Kurban Bayramı'nda kurbanlıkların yatırılması sırasında yaşanan kazaların önlenmesi için büyükbaş kurbanların yatırılmasını uygulamalı olarak anlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tecrübeli kasap kurban yatırma tekniğini anlattı

Yozgat'da uzun yıllardır kasaplık yapan Hasan Demirtaş, büyükbaş bir kurbanlığın 6-7 metre sağlam bir iple kolay bir şekilde yatırılacağını söyledi.

Hasan Demirtaş, kurbanlık hayvanı yatırmanın kolay yolu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp, sonra ipi boynun üzerinde, omuz hizasına getirilip göğsünden bir kere doladıktan sonra aynı şekilde sırtından alınıp karın bölgesinden bir daha bağlayıp geriye doğru çekildiğinde hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur, hem de çevresine zarar veremez." 

Kaynak: AA 

Etiketler: kurban yatırma tekniği, kasap, Hasan Demirtaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER