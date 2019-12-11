Dünyada gıda israfı iki türlü inceleniyor. İlki tarladan sofraya kadar geçen sürede yaşanan kayıp, ikincisi ise çöpe atılan gıdalar.

Dünyada 3 milyar dolarlık tarımsal üretimin 400 milyar doları israf ediliyor. Türkiye'de bu konuda büyük mesafe katedilmiş durumda. Lojistik koşullar ve geçen sürede kayıp asgari düzeyde.

Uzun mesafeler arası taşımada genellikle soğuk zincire uygun araçlar tercih ediliyor.

Dünyada gıda israfı önlenemiyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali Demir, tarladan sofraya kadar soğuk zincir araçlar ile taşımacılık yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Normal, açık bir araçta bunu ne bir otelci alır, ne bir marketçi alır, ne buradan İstanbul'a giden karşıdaki tüketici alır. Çünkü artık bu iş soğuk zincirle yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Tüketici de bu konuda çok bilinçli."

İsrafın en çok olduğu yer pazarlar

Tarımsal ürününün en fazla israfının yaşandığı aşama ise pazar yerleri. Tezgahta çok bekleyen ürünler su kaybından dolayı bozuluyor.

Ali Demir, "Mallarımızı boyutlayıp, paketleyip böyle paletledikten sonra buradan çıkan ikinci, üçüncü sınıf ürünleri de ekonomiye bir türlü kazandırıyoruz. Özellikle elmada, narda, portakalda ikinci, üçüncü sınıf olan ürünler de meyve suyuna dönüşüyor. Tarımsal bir ürün sıcaklık kontrollü bir ortamda satış noktasına getirilmiyorsa sadece ziyan olmuyor. Yüzde 70'lere varan vitamin kaybı da yaşanıyor'' dedi.

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Levent Çakır

Kurgu: Remzi Koparan