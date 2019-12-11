Osman Kemal Ağaoğlu, 67 yaşında bir dağcı. Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Anadolu'da izlediği güzergahı 100 yıl sonra adımlamak istedi ve 19 Mayıs'ta Samsun'dan başladı yolculuğuna.

Yürüyüşünün son etabı ise 531 kilometrelik Sivas-Ankara arası. Ağaoğlu, uzun ve zorlu yürüyüşü öncesinde Sivas Kongresi'nin yapıldığı kongre binasını gezdi.

Gezerken de 1919 koşullarını bir kez daha düşündü:

"Hastalandılar, ekmeksiz, susuz kaldılar. Cumhuriyeti kurup bize bağışladılar. Biz bugünün koşullarında korunaklı ayakkabılarla yürüyoruz.Ve bunu onlarında sayesinde yapıyoruz."

Ağaoğlu, soğuğa aldırmadan yeniden düştü yollara.

Osman Kemal Ağaoğlu, yürüyüşünü Atatürk'ün Ankara'ya varış tarihi olan 27 Aralık'ta Seğmenler Parkı'nda sonlandırmayı planlıyor.

Kaynak: TRT Haber