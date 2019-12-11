Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin Semahane kısmındaki, 1954 yılında dokutulan halıların günümüze kadar kullanıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Diğer bölümlerdeki halıların ise zaman zaman yenileri ile değiştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar söylendi:

"Müzede, Tilavet Odası, Huzur-u Pir, Semahane ve Mescit olmak üzere, toplam 600 metrekarelik bölümün halısı değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle dokunan halıların tasarımı için iç mimarlar uzun bir süre desen çalışması yaptı."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA