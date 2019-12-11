Mersin'de bir marangoz atölyesinin içinde bulunan asırlık zeytin ağacı, görenleri hayrete düşürüyor.

6 metre boyundaki ağaç, tam 100 yaşında.

Atölye sahibi Mehmet Ateş, zeytin ağacına gözü gibi bakıyor. Asırlık zeytin ağacı Mersin'de bir atölyenin içinden geçiyor.

"Önceden böyle bir yere ihtiyacımız vardı.Aldığımızda burada eski bir yapı vardı.Çok da güzel bir zeytin ağacı vardı.Ben doğayı sevdiğim için, zeytin ağacını sevdiğim için kesmek istemedik."

"Düzenli olarak her yıl bakımını yapıyoruz"

Asırlık ağacın bakımına büyük önem verdiklerine söyleyen Marangoz Mehmet Ateş, "Düzenli olarak her yıl bakımını yapıyoruz.Haftada bir sulamasını yapıyoruz.Tabi doğal olarak mesleğimiz tozlu olduğu için haftada bir gün işte kompresörle havasını alıyoruz.Her yıl düzenli meyvesini alıyoruz" dedi.

Atölyeye gidenler, zeytin ağacıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Zeytin ağacı, atölyenin simgesi haline gelmiş.

Haber: TRT Haber