Iğdır'da yaşayan 6 yaşındaki Ebülfez Karakoyunlu'ya bir süre önce kemik tümörü teşhisi konuldu.

Tedavisi için ameliyat olması gerekiyordu, ancak maddi destek şarttı.

Iğdır'da ilkokul öğrencileri, kemik tümörü hastası çocuk için seferber oldular.

6 yaşındaki Ebülfez'in tedavisi için sosyal medyadan kampanya başlatan öğrenciler video çekip sosyal medyada paylaştı.

Öğrenciler sayesinde kısa sürede toplanan bağışlar ile küçük çocuk başarılı bir ameliyat geçirdi.

Aynı kentte yaşayan ilkokul öğrencisi ağabey ve ablaları, hemen harekete geçti, kampanya başlattı.

"Bu haberi duyunca çok üzüldük. Okul müdürü ile görüşüp izin talep ettik. Sınıflarda dolaşıp yardım parasını topladık."

Kampanya meyvesini verdi, küçük çocuk ameliyat edildi.

Kemik tümörü olan bacağı da kesilmekten kurtarıldı.

Haber: TRT Haber

