Süphan Dağı'nın yeni rotasında zorlu tırmanış

Ağrılı dağcılar, Erzurum ya da Van'dan ulaşılan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı'nda yeni bir rota denedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı Temsilcisi Servet Arslan rehberliğinde Patnos ilçesinin Dumanlı Köyü'ne gelen dağcılar, 4 bin 49 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Patnos ilçesinden yola çıkan 11 dağcı, 5 saatlik zorlu tırmanıştan sonra zirveye ulaştı.

Tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar, daha sonra aynı güzergahtan inişe geçti. Dağcılar, 2 buçuk saatlik inişten sonra buluşma noktasındaydı.

Daha önce farklı rotaları kullanarak tırmandılar

Servet Arslan, daha önce dağın farklı noktalarından rotaları kullanarak zirve tırmanışları yaptıklarını ancak bu defa güneybatı noktasından oluşturulan yeni rotadan tırmandıklarını söyledi.

Dumanlı Köyü'nden Patnos Özel İdaresi'nin yaptığı yoldan sonra yeni tırmanış rotası açtıklarını, bu rotanın kullanımının, zaman yönünden avantajlı olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Dağcılar florası da zengin olan tırmanış rotasını kullanarak Patnos ilçesinden sonra 3 bin 100 rakımlı kampa ulaşıp buradan 4-5 saatlik tırmanışla Süphan Dağı zirvesine ulaşılabiliyor. Dağın diğer rotalarından yapılan tırmanışlar 6-7 saat sürmekte olup yeni rotadan zirveye ulaşan dağcılar 3 krater gölü çevresinde daha fazla zaman geçirebilecek."

Kaynak: AA