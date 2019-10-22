Yaşam
Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı22 Ekim 2019 Salı 15:59 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 16:14
Hakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı, dün gece beyaza büründü.
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece kar yağdı.
Kent merkezinde 2 gündür etkisini sürdüren yağmur, bu sabah yerini güneşli havaya bırakırken, yüksek kesimler ise beyaza büründü.
Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, bu yıl kış mevsiminin erken geleceğini söyledi.
Kaynak: DHA
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