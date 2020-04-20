Haber Giriş: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesi yakınından geçen sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar bir kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını gördü.
Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesi ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekibi, kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı.
Etiketler: sulama kanalı Kürt itfaiye ekipleriSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 18:16
Son Haberler
- 19:10
- 19:29
- 18:41
- 18:58
- 18:24
Sıradaki Haber
Caretta carettalar geldikleri İztuzu Plajı'nda koruma altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz