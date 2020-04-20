Haber Giriş: Kaynak: AA
EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye jandarmadan sürpriz
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için derslerini EBA TV'den takip edemeyen 7. sınıf öğrencisi Niğmet Gültekin'e jandarma ekipleri, tablet, internet ve uydu cihazı hediye etti.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde yaşayan 13 yaşındaki Niğmet Gültekin, Çiftlik Jandarma Komutanlığına bir mektup yazdı.
Gültekin, jandarmaya evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemediğini belirterek bu araç gereçleri temin etmelerini rica etti.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı da derslerinden geri kalmak istemeyen Niğmet'e tablet, internet ve uydu cihazı hediye eti.
Eve giden ekipler, internet ve uydu cihazının kurulumunu yaparak Niğmet'in derslerini takip etmesini sağladı.
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