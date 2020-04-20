Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, baharın gelmesiyle rahat nefes aldı.

Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt, daha önce sadece bal üreten arıcıların artık diğer arı mamullerini de üretir hale geldiğini belirterek, çiftçilerin Torosların eteklerinde değişik türde çiçeklerle buluşan arıların taşıdığı polenleri hasat etmeye başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kurt, polen hasadının yılda 10 kez yapılabildiğini ve gelirinin de arıcıların ekonomisine büyük katkı sağladığını anlattı.

Polen hasadından memnun olduklarını belirten Adem Kurt, "Yeni tip koronavirüs sebebi ile arı ürünlerine, özellikle de polene olan talep artmaya başladı. Arıcılarımız sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile özel izinlerle polen toplamaya devam ettiler" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Arı yetiştiricisi Celal Çay, bu yıl yağmurların iyi yağması dolayısıyla bitki çeşitliliğinin arttığı ve bu nedenle arıların polen bulmakta zorlanmadığını söyledi.