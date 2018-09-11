Subasar Ormanı 'Amerikan beyaz kelebeği' tehlikesiyle karşı karşıya

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda yer alan subasar ormandaki birçok ağaç, sayıları artan Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) zararlısı nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, biyolojik zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Deltadaki subasar ormandaki birçok ağaçta görülen kuruma ise başta deltadaki Yörükler Mahallesi sakinleri olmak üzere çevrecileri tedirgin ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Tuncer, yaklaşık 20 bin hektarlık alanı kaplayan subasar ormandaki ağaçlarda inceleme yaptı.

Tuncer, Amerikan beyaz kelebeğinin her 4 ile 5 yıl arasında artış göstererek bölgede çoğaldığını söyledi.

Amerikan beyaz kelebeği zararlısının birçok bitki ve ağaç türüne zarar verdiğini belirten Tuncer, şunları söyledi:

''Birçok bitkiyle beslenebilme kabiliyetinde olan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak, farklı alanlarda yeni zararlara neden olabiliyor. Ülkemizde iki nesil verebiliyor. Bu nedenle ilk nesil dönemi olan haziran ayının ilk 15 günü ile 2'nci nesil dönemi ağustos ayının 2'nci 15 gününde mekanik mücadele etmek önemlidir. Aksi takdirde birçok ağaç ve bitkiye zarar verir. Kızılırmak Deltası'ndaki ağaçlara da zarar vermekte. Buradaki ağaçlar tehdit altında.''

Amerikan beyaz kelebeği zararlısı ile mücadelenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Tuncer, bu zararlının önlem alınmadığı takdirde ciddi ekonomik kayıplara neden olabileceğini söyledi.

19 Mayıs Yörükler Mahallesi'nin muhtarı Veli Aydın ise mahalle sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası subasar ormanlarında çok sayıda ağacın dallarında kurumalar olduğunu belirtti.

Deltanın kendileri için önemli olduğunu, bir an önce önlem alınmasını istediklerini, gerekli yerlere müracaatta bulunduklarını belirten Aydın, ''Yıllardır burada yaşıyoruz. Zaman zaman bu tür zararlıları gördük ancak bu yıl ormandaki ağaçların yüzde 60'tan fazlası zarar gördü. Kuruma noktasına geldi. Zararlılar, bütün yaprakları yerken ağaçların da kurumasına neden oluyor. Konu ile ilgili etkili mücadele yapılması için yetkili kurumlara dilekçe verdim. Çözüm bekliyoruz'' dedi.

Doğa Koruma ve Mili Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise Amerikan beyaz kelebeğinin Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görülmeye başlandığı, özellikle de bu yıl Kızılırmak Deltası'ndaki subasar ormanlarda bulunan ağaçlarda fazla görüldüğünü belirtti.

Yetkililer, zararlılara karşı gerekli araştırmaların yapılarak mücadele çalışmalarına başlandığını belitti.

Kaynak: AA