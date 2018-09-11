Samsun'da 900 yaşındaki çınar "anıt ağaç" olarak tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurt içindeki anıtsal nitelikte olan ağaçları tespit ederek koruma altına almaya devam ediyor.

Anıt ağaçların tescil ve bakımlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor

Geçmişle bugün ve gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip, fiziksel özellikleriyle türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşan, kültürel olarak özel bir yere sahip anıt ağaçların tescillenmesi, bakımının yapılması çalışmaları, Bakanlık tarafından yürütülüyor.

Söz konusu standartta anıt ağaçlar, ilgili yönetmelik kapsamında "kültürel" ve "boyutsal" olmak üzere iki kategoride kayıt altına alınıyor.

Kültürel Anıt Ağaçlar için tarihi açıdan tarihi bir olaya veya şahsiyete tanıklık etmesi, mistik açıdan dini bir inanışla yöre halkınca yüceltilmiş olması, folklorik olarak ise halkın gelenek ve göreneklerine, yörede gerçekleşen üzücü veya sevindirici olaya tanıklık etmesi gibi özellikler aranıyor. Bu değerlerden herhangi birisine sahip olan ağaçlar, anıt ağaç olarak tespit ediliyor.

"Boyutsal Anıt Ağaçlar"ın tespitinde de yaş, tepe çapı, gövde çapı, boy uzunluğu gibi ağacı, kendi türünün standartları üzerinde boyutsal konuma taşıyan kriterler değerlendiriliyor.

Samsun'da çınar ağacı, Ankara'da karadut kayıt altına alındı

Standart koşulları sağlayan ağaçların anıt ağaç olarak tescil edilmesi çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bu kapsamda Samsun Tekkeköy Hamzalı Mahallesi'nde bulunan ve 900 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacını (Platanus orientalis) anıt ağaç olarak tescil etti.

Ankara Ayaş Gökler Mahallesi'nde yer alan ve anıt ağaç özelliklerine sahip olduğu belirlenen karadut (Morus nigra) da kayıt altına alındı. Böylece, tescil edilen ve boyutsal, kültürel özellikleriyle hayranlık uyandıracak nitelikteki ağaçlar korunacak.

Kaynak: AA