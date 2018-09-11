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Sokakta çalışan çocuklar yat turuna katıldı

Mersin'de sokakta çalışan çocukların rehabilite edilmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle sokakta çalışan veya dilendirilen 50 çocuk yat turuna katıldı.

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Sokakta çalışan çocuklar yat turuna katıldı

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, "Sokakta ya da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" projesi kapsamında, sokakta çalışan veya dilendirilen çocuklar ilk defa yata binip, Akdeniz'in koylarını gezdi.

Deniz kenarında yaşadıkları halde daha önce hiç böyle bir etkinliğe katılmayan çocukların hayalini gerçekleştiren ekipler, çocukları Silifke Taşucu Mahallesi'nde yat gezisine götürdü.

İlk defa yata binip denize açılan 50 çocuğun mutlulukları gözlerinden okunurken, yatta gerçekleştirilen etkinliklerle de çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Mustafa Sarı, İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü olarak kentte çocuklara yönelik koruyucu birçok çalışma yaptıklarını belirterek, özellikle risk altında olan dar gelirli ya da parçalanmış ailelerin çocukları öncelikli olmak üzere kent genelinde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: yat turu, sokakta çalışan çocuklar, Mersin
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