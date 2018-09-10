Ayakları tutmayan yavru köpek tedaviyle sağlığına kavuştu

3 ay önce vatandaşlarca bulunan, ön ve arka ayakları tutmayan yavru köpek Belediye Hayvan Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Belediye veteriner Hekim Kaçan, yakından ilgilendiği yavru köpeğin iyileşmesi için tedavi programı hazırladı.

Yavruya 3 ay boyunca gerekli tedavileri aşama aşama uygulayan Kaçan, bakım ve beslenmesini de ihmal etmediği köpeğin, uyguladığı fizik tedavinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümesini sağladı.

Kaçan, yaptığı açıklamada, köpeğin üç ay önce bir aylıkken kendilerine getirildiğini belirterek, "Vatandaşın dediğine göre köpekler tarafından saldırıya uğramış, özellikle sırt ve ense kısmında ufak yara izleri vardı ama öyle büyük yaraları yoktu ancak bize geldiğinde dört ayağı tutmuyordu. Sinirsel bir sıkıntısı olduğu kesindi. Biz ona göre tedavi uyguladık." dedi.

"Can dostumuzu iyileştirdiğimiz için mutluyuz"

Hayvanın sağlığı konusunda önceden umutlu olmadıklarını ifade eden Kaçan, hayvandaki yaşama isteği ve azminin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Hayvanın tedavisine ısrarla devam ettiklerini vurgulayan Kaçan, şöyle devam etti:

"İlkin arka bacaklarında bir iyileşme görüldü. Bu bizim için büyük bir şeydi. Biz tedavisine, beslenmesine devam ettik. Gerekli uygun her ilacı verdik, egzersizler yaptık, hem suda hem de kendi imkanlarımızla fizik tedavi uyguladık. Sonra baktık ki arka ayakları yavaş yavaş tutmaya başladı.

Üçüncü ayda ön ayakları da iyileşmeye ve dengeyi de sağlamaya başladı. İlkin yavaş yavaş yürümeye başladı, sonrasında da koşmasını gördük. Bu bizim için inanılmaz bir duyguydu. Bu can dostumuzu iyileştirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Desteklerinden dolayı belediyemize ve HAYTAP'a teşekkür ederim. Bu köpek bizde kalacak, biz sahiplendik. Büyük emeğimiz oldu, biz bakacağız bu hayvana. Gerekli bütün beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Kaynak: AA