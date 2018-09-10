Mardin Büyükşehir Belediyesi, yapılan görevlendirmenin ardından gençlere yönelik hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gençlik Merkezi tarafından kentte ücretsiz düzenlenen ve 2 ay süren yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika ve lisans verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, belediye olarak kentte ilk defa yamaç paraşütü eğitimi vermeye başladıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla şehre "ilkler"i yaşattıklarını ifade eden Yaman, "Tarih ve medeniyetler şehrinin hikayesini hemşehrilerimizle yeniden yazıyoruz. Bölgenin en büyük ve modern gençlik merkezini açtık. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrencimiz ücretsiz olarak buradaki bütün kurslardan faydalanıyor. Yine öğrencilerimizi ilk defa yurt içi ve yurt dışına gönderdik. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi kendi alanında tanınmış insanlarla bir araya getirdik" dedi.

"Şehrimizin ilk defa lisanslı yamaç paraşütü takımı olacak"

Coğrafi konumu elverişli kadim şehir Mardin'de yamaç paraşütü eğitimi başlattıklarını aktaran Yaman, katılımcılara alanında uzman kişilerce eğitim verildiğini kaydetti.

Yaman, eğitimlerin teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlk eğitimlerimiz teorik olarak gerçekleşti. Daha sonra kursiyerlerimizin yer eğitimlerini 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirdik. Kursiyerler eğitimden memnun. Keyif alarak çalışmaları sürdürüyorlar. Bu eğitimlerin sonunda 16 kursiyerimize sertifika ve lisans verilecek. Şehrimizin ilk defa 16 kişilik lisanslı yamaç paraşütü takımı olacak. Bu da bizi sevindiriyor."

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hüseyin Yıldız ise, Mardin'in Mezopotamya Ovası'na hakim bir il olduğunu, bu sayede Türkiye'nin yamaç paraşütü mesafe rekorunu elinde tuttuğunu söyledi.

"Mardin, Türkiye'de uçmak için, yamaç paraşütü yapmak için en elverişli sahaya sahip" diyen Yıldız, açık hava müzesi olarak nitelendirilen Mardin'de, sporseverlerin havadan antik kenti izlemenin coşkusunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Kursiyerlerden Mehmet Altay, yamaç paraşütü eğitimi almanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "15 yıllık hayalimdi. Çok güzel bir spor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okşan Yavuz da, bu spora büyük merak duyduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.

Yavuz, "Mardin'de bu eğitimlerin ilk defa olması bizi sevindirdi. İnşallah daha da ilerletilerek devam eder" dedi.

Kaynak: AA