Amasya Merzifon Arastası geleneksel esnaf kültürünü sürdürüyor

Amasya'da 400 yılı aşkın geçmişe sahip Merzifon Arastası, ayakkabıcı, terzi, kasap gibi farklı alanlarda pek çok esnafa ekmek kapısı oluyor.

İlçede 17. yüzyılda yapılan Karamustafa Paşa Külliyesi dahilindeki en önemli yapılardan olan bedesten, etrafını sarmış tarihi çarşıda ayakkabıcılar sokağı, terziler sokağı, kasaplar sokağı, pideciler sokağı gibi bölümlerden oluşuyor.

Geleneksel alışverişin simgesi olan tarihi çarşıdaki bazı esnaf, unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık, semercilik gibi meslekleri ayakta tutmaya çalışıyor.

Geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan, yöresel ürünleri ve nostaljik yapısıyla kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken tarihi çarşı, yüzyıllardır bölgenin en hareketli ticaret merkezi olarak misyonunu devam ettiriyor.

Bölgede kına gecesi, düğün, doğum, bayram gibi özel gün alışverişlerini yapmak ve yöresel yiyeceklerle geleneksel el sanatları ürünleri almak isteyenler, soluğu Merzifon Arastası'nda alıyor.

Merzifon Arastası, ilçenin stratejik yapısı dolayısıyla kervanların sıkça uğradığı ve Osmanlı döneminde ekonominin canlı tutulduğu bir çarşı olarak biliniyor.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon Arastası'nda hem tarihin hem de ticaretin canlı olduğunu söyledi.

"300'e yakın esnaf var"

Çarşının tarihi dokusuyla orijinalliğini koruduğundan bahseden Kargı, şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli olan geleneksel alışverişin, geleneksel yaşamın her boyutunu görebileceğiniz arastada 300'e yakın esnaf var. Burası bizim için çok kıymetli çünkü kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin burada kaybolmadığını görüyoruz. Berberi, terzisi, ayakkabıcısı, lokantacısıyla yaklaşık 500 yıllık bir tarih var ve bu tarihi dokunun içerisinde alışveriş yapıyorsunuz. Ben yorulduğum anlarda kendimi bu çarşıya atıyorum çünkü burada gerçek bir yaşam, yüzyıllardır süregelen bir gelenek var. Şehrin ekonomik canlılığı burada yaşıyor."

Çarşıda ticaretin geleneklere ve eski esnaf kültürüne göre yapıldığını vurgulayan Kargı, aynı iş kolunda çalışan bir esnafın siftah ettikten sonra, "Ben siftah yaptım, karşı komşum siftah yapmadı, alışverişini oradan yap" dediği geleneğin devam ettiğini anlatarak, "Burada esnaf ticaret ve komşuluk hukuku içinde hareket ediyor" dedi.

Kargı, buranın nasıl yüzyıllar öncesinden bu zamana kadar geldiğini, sonraki yüzyıllara bu dokuyu taşımak gerektiğini, çalışmalarında bu titizlikle devam ettiğini söyledi.

Arastada 60 yıldır terzilik yapan Ahmet Alataş ise çarşının kendileri için bir ekmek kapısı olmasının yanında huzur kaynağı anlamına geldiğini belirterek, şöyle dedi:

"Burada bir kültürü, bir tarihi yaşatmaya çalışıyoruz. Çok şükür, bugüne kadar getirdik. Tek hayalimiz bu çarşının, en önemlisi buradaki kültürün devam etmesi."

Kaynak: AA