Siyam ikizlerini ayrı ayrı kucaklarına almak istiyorlar

Antalya Alanya'da 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen Evrensel ailesinin kafadan yapışık siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinden sonra taburcu oldu. Evde bakımları yapılan, beyinleri ayrı ancak ana toplardamarı ortak ikizlerin gelişim göstermesi, gülümsemesi aileyi de mutlu ediyor.

40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin özenle bakımlarını yaptığı, anne sütü ve biberonla beslediği ikizlerin beslenmeleri normal şekilde devam ediyor.

Evrensel ailesi, Derman ve Yiğit ismini verdikleri bebeklerini ayrı ayrı kucaklarına almanın hayalini kuruyor.

"Prenslerimizle ilk bayramımızı kutluyoruz"

Anne Fatma Evrensel, bakımlarını evde yaptığı bebeklerin yapışık olmaları nedeniyle biraz zorlandığını söyledi.

Eşinin yardımıyla zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Evrensel, "Çok şükür bir sıkıntıları yok, sadece bitişik olduğu için zorlanıyorum. Kucağıma, yatırarak alabiliyorum. Prenslerimizle ilk bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Bebeğinin biri ağlarken diğerinin uyuduğunu bazen de ikisinin aynı anda ağladığını anlatan Evrensel, birini uyuturken diğeri ağladığında zorlandığını vurguladı.

Evrensel, bebeklerinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek, "Sağ salim ayrılsınlar, evimizde koştursunlar istiyorum. Üç ay sonra tedavilerimiz başlayacak. Doktorlar damarlarına bakacaklar. 'Ameliyatı 6 aylıkken yapacağız'. dediler. İkisini de kurtarmaya çalışacaklar. Umutluyuz, inşallah ayrı ayrı kucağımıza alacağım" dedi.

"Yapışık olmalarına rağmen ciddi sıkıntıları yok"

Bebeğinin ikisinin de gelişiminin iyi olduğunu ve eşinin yardımıyla çocuklarını büyütmeye çalıştığını anlatan Evrensel, şöyle konuştu:

"Artık tepki veriyorlar, gülüyorlar. Yiğit çok komik, sempatik tavırları var. Derman genelde uyuyor. Derman rahatsız olmasın diye, Yiğit'i hep uyutmaya çalışıyoruz. Ailemizin prensleri inşallah sağlıklı, ayrı olarak yürüyecekler. Yapışık olmalarına rağmen ciddi sıkıntıları yok. Yapışık olduklarını ilk öğrendiğimde aldırmak için doktora gittim, sonra vazgeçtim. 'Allah'ın verdiği canı aldırmayayım.' dedim. Kıyamadım, eli ayağı belliydi, kalbi atıyordu. Duyuyorsun, hissediyorsun. Doktorlar ısrarla 'Alalım.' dedi, hatta doğuma girdiğimizde bile bana çok kızdılar. 'Niye aldırmadın, böyle olduğunu bile bile.' dediler. Bile bile doğurdum, ne verdiyse Allah'ım verdi. İyisini de kötüsünü de o verecek, iyi ki doğurmuşum. İki prens geldi, iki yakışıklı oğlum oldu."

Baba Ömer Evrensel de, bebeklerinin sağ salim ayrılmalarını, sağlıklı olarak eve dönmelerini hayal ettiklerini belirterek, umutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA