Sivas'ta üretilen alabalıklar Avrupa'da sofraları lezzetlendiriyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bin 450 rakımlı Tecer Dağı yamacına kurulan Çağlayanpınar Alabalık Tesisleri'nde, doğal yöntemlerle yıllık ortalama 40 milyon alabalık yumurtası ve 5 ton doğal alabalık üretimi yapılıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce kurulan tesiste üretilen alabalık ve yumurtaları, Suşehri ilçesindeki tesiste işlendikten sonra yurt içinde satılıyor.

Denizli'deki bir firma aracılığıyla da Polonya ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İran, Norveç, Finlandiya, Azerbaycan'ın da aralarında yer aldığı birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesis sahibi Orhan Çakırer, modernize ettikleri tesislerinin Türkiye'de alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Üretimleri hakkında bilgi veren Çakırer, "Havuzlarda sağılan balıkların yumurtalarını buraya getiriyoruz. Burada dolapların içerisine bırakıyoruz. Bu dolaplarda 30 gün süreyle bekleyen ve döllenen yumurtalarımız açılıyor, balık oluyor. Daha sonra nakillerini yapıyoruz" dedi.

Doğal suda kaliteli yumurta üretimi

Çakırer, tesislerinde yaptıkları üretimin yüzde 50'sini ihraç ettiklerinden bahsederek, şunları söyledi:

"40 milyon yumurtayı alabalık işletmelerine satıyoruz. Bu sattığımız yumurtalar kaliteli, Türkiye'nin en iyi yumurtalarından. Sebebi ise suyun soğukluğu ve kalitesi. Tecer suyu diğer sulara nazaran çok kaliteli bir su, kirlenme yok. Ozonlama yapılmıyor bu yüzden buradaki yumurtalar, Türkiye'nin en iyi alabalıklarını üretiyor. Kurduğumuz bu işletmede fotoperiyot ile yumurta üretimi de yapıyoruz. Daha önceleri ABD'den yumurta alıyorduk. Kurduğumuz işletmeyle ithalatın önünü kesip ihracata yöneldik. Bu kurduğumuz işletmede Türkiye'nin alabalık ve yumurta ihtiyacını gideriyoruz."

Ülke genelindeki alabalık tesisleri işletmecilerinin yıllık ortalama 1 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Çakırer, "Türkiye alabalıkta çok iyi bir durumda, devletimiz yardım da ediyor" dedi.

Kaynak: AA