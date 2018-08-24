Yüzlerinde kömür karasıyla mevsimlik işçiler

Erzincan İliç'e bağlı Yakuplu Köyü'nde geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, sabah odun toplayarak başladıkları mesailerini, odun kömürü için yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor.

Mardin'den, aileleriyle ekmek parası için nisan ayı başında ilçeye gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, Yakuplu Köyü'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir dağın eteğine kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesai başlıyor

Atalarından gördükleri doğal yöntemlerle odun kömürü üreten işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odununu yakıp mangal kömürüne dönüştürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan ve traktörlerle ormana ulaşmak için yolun bitimine kadar giden işçiler, yürüyerek meşelerin bulunduğu dağlık alanlara dağılıyor.

Zorlu bir yürüyüşten sonra çalışma alanına gelen işçilerin kimi motorlu testereyle kimi ise balta yardımıyla mangallık kömür yapmak için meşe kesiyor.

Son işlemleri kamyonlara götürüp satışa sunmak

Kesilen meşeleri çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyor.

Bu işlemler sonucu oldukça meşakkatle elde edilen odun kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor.

Bu süreçte yaşamlarının büyük bir kısmı konakladıkları çadırda, ormanda ya da odun kömürü elde etmek için yaktıkları odunların başında nöbet tutarak geçen ve yüzlerinden kömür karası eksik olmayan mevsimlik işçiler, oldukça zorlu bir iş yapmalarına rağmen ekmek parası kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zor şartlarda çalışıyorlar

Mardin'den ailesiyle çalışmak için Erzincan’a giden ve 15 yıldır bu işle uğraşan Polat Gür, gece gündüz demeden, toza, dumana, yüzlerindeki kömür karasına aldırış etmeden zor şartlarda çalıştıklarını söyledi.

Bölgeye geldikleri bahar aylarında zaman zaman yağmur altında çalıştıklarından bahseden Gür, şöyle konuştu:

"Baharda yağış döneminde ailemizle çamur içerisinde çalışıyoruz. Tek başımıza bu işi yapamadığımız için ailemizle çalışıyoruz. Odunun kesilmesi, araziden getirilmesi ve işlenmesi, anlayacağınız her aşaması çok zor. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum, işimizi babadan oğula devam ettiriyoruz."

"Çok güzel bir dayanışmamız var"

Gür, işlerinin zor olduğunu ancak dayanışmayla bu zorlukları aştıklarını belirterek, "Burada çok güzel bir dayanışmamız var. Birlikte yemek yiyoruz ve birbirimizin işlerine yardım ediyoruz. Kendi odunumuzu kömür yapıp kamyona yüklediğimizde diğer ailelerle çalışıyoruz. İnsan gücü az olan ailelere yardımcı oluyoruz" dedi.

Kaynak: AA