Konya'da çobanlık yapan Adem Gökoğlan okuma azmiyle takdir topluyor

Konya Beyşehir'de yaşayan ve Açıköğretim İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2 yıllık bir ön lisans programında yükseköğrenimini sürdüren Adem Gökoğlan, yetiştirdiği hayvanlarına çobanlık yaparken okuma azmiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yeşildağ Mahallesi'nde 2 kardeşiyle besicilik yapan 37 yaşındaki Adem Gökoğlan, 2 yıllık Laborant ve Veteriner Sağlığı programına kayıt yaptırdı.

Hayvanlar hakkında daha çok bilgiye sahip olmak istiyor

Adem Gökoğlan, hayvanlar hakkında daha çok bilgiye sahip olabilmek için okuduğunu belirtti. Bölümünü tamamladığında Ziraat Mühendisliği okumak için başvuracağını söyleyen Gökoğlan, kardeşleriyle besicilik yaptıklarını anlattı.

Doğduğundan bu yana hayvancılık yaptıklarından bahseden Gökoğlan, şöyle konuştu:

"Hayvancılığı yürütürken ben işin çobanlık ve veterinerlik kısmını, kardeşlerim ise diğer kısımlarıyla uğraşıyor. Güne, sabah erkenden kalkarak küçükbaş hayvanlarımızın yem, samanını vererek su ihtiyacını karşılayarak başlıyorum. İçerisinde ışıklandırması, televizyonu, internet imkanı olan özel yapım bir çekme karavanımız var. Çekme karavanla yazın başka bir yerde, kışın başka bir yerde olabiliyoruz. 350 kadar küçükbaş hayvana sahibiz. Bunun yanında büyükbaş hayvanlarımız da var. Hayvancılıktaki yem ihtiyacını ise ekim dikim işleri yaparak karşılamaya çalışıyoruz."

"Okumanın yaşı, bilginin sonu yok"

Gökoğlan, yaz döneminde Beyşehir Gölü sularının çekilmesiyle meraya dönüşen alanlarda hayvanlarını otlatarak beslenimini sağladıklarını anlattı.

Çobana ihtiyaç duymadıklarını, bu işi kendisinin üstlendiğini vurgulayan Gökoğlan, şunları söyledi:

"Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Veteriner ve çoban tutmaya gerek kalmıyor. Bu işin eğitimini görmem nedeniyle hayvanlarımızın ilacını kendim veriyor, aşısını ve doğumunu yine kendim yaptırabiliyorum. Çobanlık yapan meslektaşlarıma okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü okumanın yaşı, bilginin sonu yok. İnsanlar her gün yeni bir şeyler öğrenmeli. Ben bundan çok haz alıyorum. Kitap okumayı sevdiğim için de beni hayvanlarımın yanında çok sık kitap okurken görebilirsiniz. Ders kitaplarının yanı sıra hikaye ve roman da okuyorum. Zaten, burada hayvanlarımızla baş başa olduğumuz için de en güzeli kitap okumak. Böyle güzel bir ortamda kitap okumak da iyi oluyor. Bundan sonraki hedefim; alttan derslerimi bitirip Ziraat Mühendisliği okumak. Şu anki en büyük hayalim bu."

Kaynak: AA