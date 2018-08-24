Oyuncak tamircisi Mustafa Nacar çocukların yüzünü güldürüyor

Bozulan radyo ve televizyonları tamirle geçen 40 yıldan sonra torunlarının oyuncaklarını tamir ederek oyuncak tamirciliğine başlayan 68 yaşındaki Mustafa Nacar, 10 yıldır hem ebeveynlerin hem de çocukların bozduğu on binlerce oyuncağı "iyileştirip" çocukları mutlu ediyor.

Nacar'ın İstanbul Osmanbey'de bir oyuncak mağazasının üçüncü katındaki atölyesi, uzaktan kumandalı arabadan oyuncak helikoptere, drone'dan oyuncak bebeğe kadar yüzlerce tamir edilmeyi bekleyen ve tamir edilen oyuncakla dolup taşıyor.

Çocuklar veya onlara "oyuncakları kullanmayı öğretmek isteyen" ebeveynlerin bozduğu oyuncakları tamir eden Nacar, yıllar önce tamir ettiği ancak teslim alınmayan oyuncakları da sahiplerinin alacağını ümit ediyor.

14 yaşında tamirciliğe başladı

Nacar, 14 yaşındayken radyo-televizyon tamircisi çırağı olduğunu, daha sonra radyo imalatında çalıştığını, askerden sonra radyo tamirciliğine başladığını ve 40 sene bu işi yaptığını anlattı.

Emekli olmasından sonra torunlarının oyuncaklarını tamir ederek, oyuncak tamirciliği yapmaya başladığını söyleyen Nacar, "Basit işleri anlatmak için ustalar 'Bu bizim için çocuk oyuncağı' derler ama çocuk oyuncağı tamir eden de yok. Bildiğim kadarıyla 5 kişiyi geçmez. Ben varım, bir arkadaşım var, bir de toptancıların oyuncaklarını tamir eden bir arkadaş daha var. Elektronik oyuncaklar da çok değişti, elektronik temel bilgisi olmadan oyuncak tamir etmek çok zor" dedi.

"Şimdiki çocuklar cennette gibi"

Nacar, çocukluğunda kendilerinin yaptıkları söğüt dalından at, çelik çomak gibi oyuncaklarla oynadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şimdiki çocuklar cennette gibi, o kadar çok oyuncak var ki... Çok pahalıydı oyuncaklar, biz satın almayı hayal edemezdik, sadece zengin çocuklar alıyordu. Şimdi herkesin çocuğu alabiliyor, artık çok seri üretiliyor. Bir de oyuncaklar Çin'den geldikten sonra biraz ucuzladı. Bunların tamir edilebileceğini de kimse düşünmüyor, sektör olduğunu da bilmiyorlar. Halbuki, 4-5 bin liraya kadar oyuncak var."

Çocuklar mutlu olunca o da mutlu oluyor

Mustafa Nacar, uzaktan kumandalı arabadan konuşan bebeğe kadar çok çeşitli oyuncakların tamirini yaptığını şöyle anlattı:

"Çoğunlukta tamire uzaktan kumandalı arabalar, oyuncak helikopterler geliyor. Daha ziyade ebeveynler bozuyor, öğreteceğiz diye. Çocuğa diyorum ki 'Çarpmışsın bunu', çocuk diyor ki 'Babam şuraya çarptı', 'Annem avizeye çarptı'. Bizim zamanımızda olmadığı için onların içinde de kalmış. Bizim de oyunumuz çok oluyor, tamir ederken hemen hemen her gün oynuyorum. Sanki çocuğun hastalanınca doktora götürürsün ve iyileşince çok sevinirsin ya aynı oradaki gibi. Çocuklar çok mutlu oluyor oyuncakları tamir edilince. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum."

Nişanlısına helikopter, drone almak isteyen insanların geldiğini ve bozulduğunda onları da tamire getirdiklerini söyleyen Nacar, en çok çocukların hareket eden şeylere müdahale etmesi sonucu hasar meydana geldiğini, bunun yanı sıra uzun süre çalıştırılmadan bekletilen oyuncakların pillerinin aktığını, şarj edilmeyen helikopterlerin pillerinin bir süre sonra bittiğini vurguladı.

"ABD'de tamir edilmeyince buraya getiriyor"

Nacar, insanların tamir edildiğini öğrendikten sonra daha fazla bozuk oyuncak getirdiğini belirterek, "Bir köpük tabancasının bile 3 kez geldiğini biliyorum. İstanbul dışından da yurt dışından da kargoyla tamire oyuncak gönderiliyor. İnternetten falan buluyorlar. Benim yaşlarımda biri ABD'den bir küçük helikopteri 4 kez getirdi. Buradan alıyor torununa götürüyor, bozulunca orada tamir etmiyorlar. O da alıp buraya getiriyor" dedi.

Hemen hemen bütün oyuncakları tamir edebildiğinden bahseden Nacar, şunları söyledi:

"Malzeme bulmak mesele. Biz burada frezecilere, tornacılara gidiyoruz, yalvara yakara 'Şu dişliyi yap' diyoruz. Onlar da çok seri olmadığı için yapmıyorlar. Çok fazla miktarda olursa, 50-100 tane olursa birine zar zor yaptırıyoruz. Yurt dışından getirebildiğimiz zaman bazı malzemeleri, pilleri falan getirtiyoruz. Tamirci arkadaşlarla da iletişim halindeyiz, onlarda olmayan bir malzeme bende veya bende olmayan onlarda olabiliyor."

Bazılarının tamiri 5 dakika, bazılarının 2 gün sürüyor

Nacar, bazı oyuncakların tamirinin 5 dakika, bazılarının ise 2 gün sürebildiğini belirterek, günde ortalama 10 oyuncak tamir ettiğini, bunun da 10 yılda 30 bin oyuncağa denk geldiğini anlattı.

Tamire getirilip de yıllarca bekleyen oyuncaklar olduğunu da vurgulayan Nacar, "Burada 4-5 senedir bekleyen oyuncaklar var. Telefon ediyorum telefonlarına ulaşılmıyor ama bekletiyorum onların oyuncaklarını. Bazılarına ulaşıyorum, 'Tamir ettim, gel al' diyorum, en az bin, bin 500 liralık bir araba mesela, 'Müsait zamanda geleceğim' diyor ama henüz gelmedi" dedi.

Kaynak: AA