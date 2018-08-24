1 liraya dert dinleyerek şehir şehir dolaşıyorlar

Malatya’da Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde eğitim gören son sınıf öğrencileri Harun Tekin ve Ezgi Başpınar, otostop çekerek ziyaret ettikleri şehirlerin en işlek caddelerinde "1 liraya dert dinlenir" yazılı pankartla bekliyor.

Fırsat buldukça gezdiklerini ve kamp kurduklarını söyleyen gençler, "Gittiğimiz şehirlerde dert dinleyerek giderlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Bugün sırada Bolu vardı. Antalya’dan başladık, burası geldiğimiz 9’uncu şehir. Birkaç şehre daha uğrayıp döneceğiz. Bütün masraflarımızı bu şekilde karşılıyoruz. Otostop çektiğimiz için yol parası vermiyoruz. Kaldığımız yerler kamp olduğu için konaklama parası da vermiyoruz. Bir tek yemeye ve içmeye para gidiyor" dedi.

"Paylaşmak güzeldir"

Gençlerden aile sıkıntılarını çok fazla anlatan olduğunu belirten Harun Tekin, şöyle konuştu:

"Liseliler sınavlardan çok yakınıyor. Orta yaş üstü insanlar çocuklarından yakınıyorlar. Geçim derdini çok anlatıyorlar. Gençler sevgililerini, aşk hayatlarını anlatıyorlar. Bazı kişiler yazdığımız pankartı yanlış anlıyorlar. 'Anlatacağız da ne olacak?' diyorlar. Anlatmış oluyorsun, rahatlarsın, paylaşmak güzeldir. Anlatmasalar bile yoldan geçenler pankartları görünce gülümsüyorlar. O bile bizim hoşumuza gidiyor. İnsanlar mutlu oluyor. Bunu yapmayı seviyoruz."

Kaynak: İHA