7 diplomalı imam doktoraya hazırlanıyor

Kayseri'de 31 yıldır imamlık yapan Osman Çamur, 4 yüksek okul, 3 üniversite, ve bir de yüksek lisans eğitimi aldı. Çamur, okuma azmini üniversitede öğretim görevlisi olarak taçlandırmak istiyor.

İmam Çamur, din görevlilerinin kendilerini yetiştirmesinin ve eğitmesinin bilgi ve kültür düzeyini arttırmasının önemine vurgu yapıyor.

Osman Çamur, ilk olarak Büro Yönetimi eğitimi aldı. Eş zamanlı olarak birçok okulda okudu. İlahiyat Fakültesini de bitirdi ancak durmak bilmedi.

"Erciyes Üniversitesi’nde İslam Mezhepleri ana bilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. En son bir hafta öncede Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum, diplomamı aldım. Şu anda da doktora yapmak üzere dil kursuna devam ediyorum."

5 kitap yazdı

Çamur, eğitimine devam ederken 5 tane kitap yazdı. Yıllarını kendini geliştirmeye adayan imamın şimdi bir hedefi daha var.

Öğrenciliği çok sevdiğini söyleyen İmam Çamur, "İnşallah artık final yapıp hoca olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber