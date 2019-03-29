Kayseri PTT Başmüdürlüğünde görevli 33 postacı, her sabah geldikleri iş yerlerinde kendi bölgelerine ait postaları sarı bisikletlerine yükleyerek yola çıkıyor.

Postacılar, mevsim koşullarına ve zorlu hava şartlarına aldırış etmeden güne bisiklet üstünde başlıyor.

Özellikle geçmişte sevdiklerinden haber bekleyenlere "selam" taşıyan postacılar, bugün başka iletişim araçları ile haberleşme mümkün olsa da büyük bir gayretle pedal çevirmeye devam ediyor.

"Yorulduğumuz anlar oluyor ama artık alıştık"

50 yaşındaki bisikletli postacı Hidayet Tosun, yaptıkları işten büyük keyif aldıklarını söyledi. Uzun süredir bisikletle posta dağıtımı yaptığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

"1992'de PTT'de işe girdim ve 1 yıl sonra postacı oldum. 16 sene yaya olarak posta dağıttım. Daha sonra bisikletle dağıtım yapmaya başladım. Tatiller hariç her gün posta dağıtımı yapıyorum. Her türlü hava şartlarına rağmen dağıtıma çıktım. Karda, buzda, yaz aylarındaki sıcak havada sürekli bisikletle çıkıyorum."

Her gün, gelen postaların bölgelerine göre ayrıldığını vurgulayan Tosun, "Herkes kendi mahallesinin postalarını alır ve o postalar tek tek sokaklarına kadar işlenir. Daha sonra bisikletlerimizle dağıtıma çıkarız. Günde en az 5-6 saat bisiklet üstünde oluyoruz. Yorulduğumuz anlar oluyor ama artık alıştık. Vücudumuz da alıştı. Bize artık spor yapıyoruz gibi geliyor" dedi.

"Hala bisiklet var mı?"

Tosun, vatandaşların kendilerini sıcak karşıladığını belirterek, "Bizi gören küçük çocuklar bisiklete binmek istiyor. Bazı vatandaşlar da hala bisiklet var mı diye şaşırıyor" dedi.

Yaptıkları işin kutsal olduğunu anlatan Tosun, şunları söyledi:

"Yaz kış demeden hava şartları ne olursa olsun günde en az 6 saat sokaklardayız. İnsanlar bizi yollarda karşılıyor. Bekledikleri habere ve mektuba göre, insanların sevincine ve üzüntüsüne ortak oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Sevinçli haber aldıklarında bizlere sarılıyorlar, üzüntülü bir haber aldıklarında da onların üzüntüsüne de ortak olabiliyoruz. Dertlerine çözüm bulmaya çalışabiliyoruz. Bazı okuma yazması olmayan yaşlı teyzelerin ricası üzerine mektuplarını okuduğumuz oluyor."

Kaynak: AA