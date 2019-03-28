Aydın'ın Efeler ilçesindeki Şehir İçi Kooperatifinde şoför olarak çalışan Okan Can aracıyla yolcu taşırken, yolda otomobil çarptığı belirtilen yaralı köpeği son anda fark etti.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Can, aracı durdurdu. Aşağı inip yaralı köpeği midibüse alan Okan Can, yolcularla birlikte hayvanı Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesine götürdü. Veterinerlerin müdahale ettiği, iç kanama geçirdiği belirlenen köpek kurtarılamadı.

Okan Can'ın köpeği alıp hastaneye götürdüğü anlar, midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"İnsanlık vazifemizi yaptık"

Yaralı köpeğin öldüğünü öğrenince üzülen Okan Can, "Adnan Menderes Üniversitesinden yolcularla birlikte hareket ettim. Kuyulu Mahallesi'ne gidiyordum. Aydın-İzmir karayolu üzerinde yaralı bir köpek gördüm ve durdum. Baktım can çekişiyordu, hemen araca aldım. Veterinerlik Fakültesi Hastanesine götürdüm. Tedavisi için oraya bıraktım. Şoförlüğe başladığımda Kooperatif Başkanı Okan Yalçın bize her zaman yardıma muhtaç kim olursa olsun elinizi uzatın. Yardımlarınızı esirgemeyin demişti. Hayvanları çok seviyorum. Köpek can çekişiyordu. İnsanlık vazifemizi yaptık. Hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm. İç kanama geçirmiş. Aşağı yukarı 45 dakika müdahale yapmışlar. Bıraktığım arkadaşla telefonla konuştuk. Hayvansever olarak üzüldüm" dedi.

Kaynak: DHA