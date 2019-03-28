İlk önce hüzünlendiriyor, sonra da güldürüyor...

Anadolu Üniversitesinin hazırladığı videoda, dünyanın neresinden ve hangi yaştan olursa olsun herkesin yükseköğretim hayallerine kavuşabileceği anlatılıyor.

Üniversitenin tamamen kendi kaynaklarıyla hazırladığı video, hüznü, sevinci, umudu Türkçe olan herkesin hayallerine ortak olma hedefini göstermeye çalışıyor.

Aynı zamanda, Anadolu Üniversitesinin yükseköğretimde eğitim öğretimin bireyselleştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması noktasında güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, eğitimde dijital dönüşümün öncüsü olma hedefini de ortaya koymayı amaçlıyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, dijital platforma geçiş sürecinde yaş sınırını kaldırdıklarını göstermek için bu videoyu hazırladıklarını söyledi.

"Her yaştan insanı eğitime alabilmek arzusunda olduğumuzu göstermek istedik. Eğlenceli bir video hazırlayarak da devletin güler yüzünü göstermeye çalıştık."

Kaynak: TRT Haber