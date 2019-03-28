Düzce'nin Yeni Aynalı köyünde Maide ve Mehmet Kelebek çiftinin çocukları down sendromlu Muhammet İkbal, büyük sevgi duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için dün Düzce mitinginin yapılacağı Anıtpark Meydanı'na gitti.

Muhammet İkbal, bariyerleri aşarak Erdoğan'a sarıldı. Muhammet İkbal ile özel olarak ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkbal'in annesi Maide Kelebek ile de sohbet etti.

"Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca 'dede' diye bağırıyor"

Maide Kelebek, Muhammet'in konuşamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "dede" olarak tanıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın televizyondaki her programını özel takip ettiklerini belirten Kelebek, şöyle konuştu:

"Biz Muhammet'e Cumhurbaşkanımızı 'dede' diye tanıttık. Konuşamadığı için 'dede' diyordu. 31 Mart seçimleri için Cumhurbaşkanımızın Düzce'ye geleceğini duyurmaya başladıklarında 'Anne buram buram' diyor, kalbim atıyor demek istiyor. Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca 'dede' diye bağırıyor."

Babasının Muhammet'e, "Dede Düzce'ye gelsin, seni yanına getireceğim" dediğini anlatan Kelebek, "Muhammet 2 gece uyumadı. Sürekli 'Ne zaman gideceğiz' diyordu. Bugün biz sabah 09.00'da miting alanına gittik. Dedesi geldiğinde iyice coştu, heyecanlandı, ne yapacağını şaşırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra Muhammet'in bariyerleri aştığını ifade eden Kelebek, şunları söyledi:

"Muhammet fırladığı gibi Cumhurbaşkanımıza 'Dedem' diye sarıldı. Cumhurbaşkanımız oğlumu anlamayınca benimle konuştu, 'Dedesi 2 gündür sizin için uyumuyor' dedim. Cumhurbaşkanımız da Muhammet'e güzel bir sarıldı, fotoğraf çekildiler. Allah razı olsun kendisinden, Allah başımızdan eksik etmesin."

Kaynak: AA