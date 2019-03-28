Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan ve serebral palsi (beyin hasarı) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 10 yaşındaki Yılmaz Eraslan, kaymakamlığın hediye ettiği ayakta dik tutma ve yürüme bisikleti sayesinde yardım almadan ilk adımlarını attı.

Annesiyle yaşayan ve babası şehir dışında çalışan Eraslan, eğitim çağına geldiğinde okula kaydedildi.

Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen minik Yılmaz, eğitimini evine gelen öğretmenlerin desteğiyle sürdürmeye başladı.

Haftanın dört günü evde, bir gün de okulda eğitim alan Eraslan'ın öğretmeni Zehra Çaylak, öğrencisinin yürüyememesi ve yaşadığı zorluklardan etkilenerek durumu kaymakamlığa bildirdi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Eraslan'a ayakta dik tutma ve yürüme bisikleti hediye edildi. Daha önce başkasının desteği olmadan ayakta duramayan Eraslan, bu aparat sayesinde evinde ilk kez kendi başına adım atabilmenin mutluğunu yaşadı.

"Kendi kendine hareket etmesi gelişecek"

Anne Ceyda Eraslan, oğlunun doğuştan yürüyemediğini ve bugüne kadar tedavisi için çok uğraştıklarını söyledi.

Bu durumuna rağmen oğlunun eğitimde çok istekli olduğunu vurgulayan Ceyda Eraslan, "Bu bisiklet sayesinde oğlumun attığı ilk adımları görmek bir anne için çok büyük bir mutluluk. Bu bisiklet sayesinde ve Yılmaz'ın azmi ile zamanla kendi kendine hareket etmesi gelişecek ve bastonla tek başına yürümeye başlayacak" dedi.

Öğretmen Zehra Çaylak da 3 yıldır derslerine girdiği Yılmaz'ın çok azimli olduğunu belirterek, geçen yıl akülü araba ile evden dışarı çıktığını anlattı.

Çaylak, "Yılmaz'ın durumunu yakından takip ediyorum. Bisiklet ile okula geldiğinde çok mutlu oldu. Arkadaşları başına toplandı. Artık özgür ve en büyük isteği olan arkadaşlarıyla top oynama hevesini yaşayabilecek" diye konuştu.

Kaynak: AA