Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, 60 dönümlük alanda 5 milyon liraya mal olan millet bahçesine Binbaşı Abdurrahman Efendi ismini verdiklerini söyledi.

Nasıroğlu, bahçede 10 bin çam ağacı, süs havuzları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, kafeterya, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortunun yer aldığını belirtti.

Millet bahçesine dinlenmek için gidenler de projenin hayata geçmesinden memnundu.

Ailesiyle güzel vakit geçirdiğini anlatan Celal Bayar, "Millet bahçesine kavuştuğumuz için sevgili Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: AA