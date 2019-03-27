Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yılda yaklaşık 30 bin ton civarında gül hasadı yapıldığını, güllerin çok hassas bir ürün olduğu için aynı gün işlenmesi gerektiğini söyledi.

Mustahattin Can Selçuk, "Üretilen gül yağımız altınla yarışıyor diyebiliriz. Bu 10 gram aşağı veya yukarı olabilir belki ama 1 litre gül yağı, fiyat olarak 220-230 gram altına tekabül eder. Kabaca şöyle de diyebiliriz: 4 kilogram gül yağı 1 kilo altın eder. Isparta olarak, bizim altınımız da gül yağımızdır" dedi.

Gülyağının geçtiğimiz yılki fiyatı ile gül yaprağı alım fiyatlarından bahseden Ziraat Odası Başkanı Selçuk, "Geçen yılki, fabrikasyon ve imbik usulü değişen fiyatlarımıza göre, gül yağının litresi 7-10 bin euro arasında değişen fiyatlara satıldı. Bu fiyatlar arz ve talebe göre değişti. Gül hasadı, mayıs ayının ortalarında başlar, haziran ayının ortalarında biter. İnşallah kazasız, belasız, bereketli bir sezon diliyorum. Gül alımında geçen yıl açıklanan fiyatımız kilogram başına 8 lira 75 kuruştu. Bu yıl ise 10 lira civarında bekliyoruz. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazansın" diye konuştu.

Kaynak: İHA